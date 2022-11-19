كانت تحت تأثير الخمر.. تفاصيل القبض وحبس زوجة مطرب مصري شهير لاتهامها بمقاومة السلطات

جددت جهات التحقيق المصرية حبس برلنتي عامر، زوجة المطرب الشعبي سعد الصغير، 15 يوما، لاتهامها بالسكر ومقاومة رجال الشرطة وشتمهم أثناء طلب الكشف عن هويتها بمنطقة الهرم.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغا من حارس عقار بمنطقة الهرم، يفيد بوجود سيدة مغشى عليها داخل سيارة بالمنطقة، وعلى الفور توجهت قوة أمنية إلى محل البلاغ.

وتبين من الفحص أن السيدة في حالة عدم اتزان، وتم نقلها إلى المستشفى وبإجراء الكشف الطبي عليها تبين أنها في حالة سكر، وأثناء نقلها إلى المستشفى قاومت القوة الأمنية وتعدت عليهم بالألفاظ، مما اضطرهم إلى تحرير محضر بالواقعة، والعرض على جهات التحقيق التي قضت بحبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات ثم تم عرضها على قاضي المعارضات الذي أمر بتجديد حبسها 15 يوما على ذمة القضية لاتهامها بمقاومة السلطات ووجودها في حالة سكر.

المصدر: القاهرة 24