هدايا غريبة لتيفاني ترامب بمناسبة زفافها

شهد منتجع مارالاغو في بالم بيتش بولاية فلوريدا الأمريكية حفل زفاف ابنة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، تيفاني ونجل رجل الأعمال مسعد بولس، مايكل البالغ من العمر 25 عاما.

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وتوجهت أنظار الكثيرين إلى الهدايا الغريبة التي تلقتها تيفاني.

وفي أول تعليق على كواليس حفل الزفاف، تحدثت صديقة تيفاني عن الهدايا الغريبة التي رأتها خلال حفل الزفاف بعد أن فتحتها أمام الجميع.

وكشفت صديقة العروس، الكثير من الأسرار حول الزفاف الذي لم تتسرب الكثير من التفاصيل عنه، حيث أشارت إلى أن تيفاني تلقت عددا كبيرا من الملابس الداخلية المزخرفة.

وأضافت صديقة تيفاني "لقد كانت متحمسة للغاية.. لقد كان الجميع متحمسين، لم يكن هناك دراما، فقط الكثير من الحب والإثارة".

المصدر: وسائل إعلام