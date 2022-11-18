إمام المسجد النبوي يحذر من مخاطر المنجمين والعرافين وقارئي الأبراج

حذر إمام وخطيب المسجد النبوي حسين بن عبد العزيز آل الشيخ، من تصديق المنجمين والعرافين والكهان "الذين يدعون الإخبار بعلم الغيب زورا وبهتانا".

وقال آل الشيخ في خطبة الجمعة إن "من ثوابت العقيدة الصحيحة الإيمان الجازم واليقين بأنه لا يعلم أحد الغيب إلا الله".

وتحدث آل الشيخ عن "كل من يدعي شيئا من علم الغيب من الكهان والمنجمين وأصحاب الأبراج وقراءة الكف والطالع والفنجان، وغير ذلك من الظواهر التي يزعمون دجلا وكذبا الإخبار بها فيما يقع في المستقبل أو ما هو غائب عن البشر، كما هو ظاهر في وسائل الإعلام من نشر شيء مما يسمى بعلم الأبراج والنجوم ونحوه".

وقال إن ذلك "قائم على أكاذيب مختلقة وخزعبلات متنوعة وذلك من علم الكهانة والتنجيم الذي لا حقيقة له في الواقع ولا في الشرع".

وأضاف أن "علماء الشريعة قد أجمعوا على تحريم مثل ذلك وتعاطيه والسماع له، فضلاً عن تصديقه والاعتراف به".

وتطرق إلى "الأبراج" قائلا إنه "من الكفر الصريح والمحادة للدليل الصحيح الاعتقاد بما يسمى بعلم التأثير، بمعنى اعتقاد أن النجوم مؤثرة فاعلة تخلق الحوادث من حروب وشرور".

المصدر: صحيفة "سبق" الإلكترونية