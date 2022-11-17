اعتقال تاجر مخدرات ضمن شبكة تدار من أوكرانيا

ذكرت وكالة نوفوستي نقلا عن مصدر أن أجهزة الأمن الروسية اعتقلت مهرب مخدرات ضمن شبكة تهريب تدار من أوكرانيا. وأنه كان مكلفا بإيصال المخدرات بكميات كبيرة لمختلف المناطق الروسية.

وبحسب المصدر الأمني: المجرم كان قد اعتقل في فبراير الماضي، لكنها المرة الأولى التي يعترف فيها بارتباطه بعصابة أوكرانية.

وأوضح المصدر: "لقد تم اعتقال الروسي، بيوتر مولودشيكوف، وهو موزع يتولى إيصال المخدرات للمناطق الروسية بكميات كبيرة، وهو حاليا بانتظار المحاكمة".

وأقر مولودشيكوف لجهاز الأمن بأن زعيم العصابة مواطن أوكراني، وكان يتلقى التعليمات منه عبر تطبيق "سيغنال". وأضاف، أن المتهم كان يتولى توصيل الشحنات من المخدرات لعدة مناطق مثل بيلغورود وبريانسك وكورسك وأوريول.

المصدر: نوفوستي.