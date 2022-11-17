إعلامي مصري يهاجم المذيعات بسبب خطاب للسيسي (فيديو)

هاجم الإعلامي المصري سعيد جميل بعض مذيعات الفضائيات المتخصصات في مشاكل وقضايا المرأة، خلال برنامجه "أنا سعيد".

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وهاجم سعيد المذيعات خلال استعراضه خطابا للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي عن بيانات نسب الطلاق، والذي تناول فيه الرئيس نسب الطلاق في مصر وأعداد الأطفال الموجودين دون آباء.

وقال سعيد جميل، إن "الكلمة مسؤولية ومن الممكن أن تتسبب في خراب للبيوت، ومن الممكن أن تجعل البيت سعيدًا"، مضيفا: حديث الرئيس أوحى إلى بعض الأمور التي كانت موجودة في الماضي، حيث نشأت الأمهات على الاستماع للراديو، وتعريفهن بكيفية تربية أبنائهن تربية جيدة، وكانت فكرة جميلة جدا ولكن هذه الفكرة تطورت، واختلفت في الوقت الحالي، ويمكن أن نستعرض حال ربات البيوت في 2022.

واستعرض الإعلامي سعيد جميل عبر برنامجه أنا سعيد، بعض مقاطع الفيديو لبعض المذيعات، معقبا: أنا أكن لجميع الأشخاص كامل الاحترام والتقدير.

وعرض سعيد، فيديو للإعلامية مفيدة شيحا وهي تتحدث قائلة: نحن غير نكديين الرجل هو مصدر النكد، وإلى كل رجل يستمع إلي لو حبيت تستمع وتتابع تمام، وإلا فأنت حر، فالرجال نكديين.

كما تابعت المذيعة في فيديو آخر، قائلة: إن الرجل أكثر نكدية من المرأة وفقا لبعض الدراسات، وإن المراة شخصية معطائه أكثر من الرجل، والرجل لا ينظر إلا لطلباته واحتياجاته فقط، بخلاف الست.

فيما استعرض سعيد، مقطع فيديو للإعلامية رضوى الشربيني، وهي تتحدث قائلة: مينفعش حد يهبط عليا من السماء يغير نظام بيتي وحياتي وشغلي، متابعة: الرجل عمره ما بينسى ست تركته، ومفيش حاجة اسمها خطافة رجالة.

وتابع الإعلامي جميل سعيد، استعراض بعض الفيديوهات الأخرى للإعلامية رضوى الشربيني وهي تقدم بعض النصائح للسيدات، عن كيفية تعاملهن من الأزواج أو الرجال بشكل عام؟ وخلال أحد مقاطع الفيديو تشير الشربيني قائلة: حقيقي مفيش راجل لقطة، وحقيقي كلهم بيتعوضوا.

وفي النهاية تناول سعيد ردود أفعال بعض السيدات عن المذيعات، حيث قالت إحدى السيدات خلال مداخلة بأحد البرامج: أنتم بتضخموا الأمور، وبتسخنوا الستات على الرجال، وأنا كنت وخداكم قدوة ليا إلى أن وصلت لدرجة من المبالغة في أفعالي، متابعة: أنا السبب في ما حدث لي من طلاق ومشاكل مع زوجي نتيجة متابعتي لكم.

ووجه الإعلامي جميل سعيد، رسالة إلى المذيعات قائلا: الرجل الجيد هو صمام أمان المرأة، أما بالنسبة للنكد فنحن عرفنا مصدره، ومن حق المرأة تتزوج مرة أو اثنين أو ثلاثة أو عشرين طالما لا توجد راحة، ولكن هل العيب في العشرين أم في المرأة؟ وهل مينفعش نقول إن السيدات عندهم مشاكل ولازم تعدلها لكي تستقر؟ متابعا: لماذا جميع الدعوات للطلاق، هناك العديد من الحلول غير الطلاق يمكن علاجها من خلالها.

المصدر: القاهرة والناس