مصر.. عامل نظافة كشري التحرير يكشف أسباب حضوره عزاء محامي مبارك والقبض عليه

نشر محمد عادل، المعروف إعلاميا بعامل نظافة كشري التحرير مقطع بث مباشر عبر صفحته الشخصية على موقع فيسبوك، وذلك عقب إخلاء سبيله من تهمة قتل بالخطأ.

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وقال محمد عادل المعروف إعلاميا بـ عامل نظافة كشري التحرير، إنه "تلقى اتصالا هاتفيا من أحد أصدقائه بأن لديه بعض الأحكام القضائية ولابد من ضرورة الرجوع للجهات المعنية للتأكد من ذلك، خاصة بعدما تقدم البعض بشكوى بأن لديه أحكام قضائية قديمة، لافتا إلى أنه توجه إلى قسم شرطة بمحض إرادته من أجل معرفة ذلك وتقدم بالأوراق التي تثبت بأنه حاصل على البراءة في 3 قضايا قديمة".

وأشار إلى أنه "بعد الكشف عليه من قبل الجهات المختصة والمستندات المطلوبة وبعد التأكد من أنه بريء وليس عليه أي قضايا تم الإفراج عنه"، مشيرا إلى أنه "في القضية الأولى تم تأكيد أنه تم تبرأته وخروجه من سراي النيابة، حيث إنه منذ عدة سنوات كان يعمل قائد سيارة نقل ثقيل، وأثناء قيادته فوجئ بقائد أتوبيس يصدم به من الخلف ويسفر الحادث عن وفاته"، قائلا: كنت راكب نقل تقيل وسواق الأتوبيس دخل فيا من ورا ومات ودي قتل خطأ وماليش ذنب فيها وتم تبرأتي والإفراج عني.

وتحدث عامل نظافة كشري التحرير محمد عادل، عن سبب تقديمه العزاء لأسرة المحامي الكبير فريد الديب، قائلا: عندنا في القرى في أبو النمرس اللي بيعدي على عزاء واجب لازم يدخل يعزي.. وأنا كنت بصلي في مسجد قريب.. وصاحبي طلب مني العزاء قولتله يلا.

وعن مشاركته الغناء مع المطرب عصام شعبان عبد الرحيم، قال: مش كل الناس اللي بتغني صوتها حلو وأغنيتي مع عصام شعبان عبد الرحيم هتخرج خلال يومين.. أنا إن كان عليا مش عاوز أسجل مع حد.. والصحفيين والقنوات هما اللي بيسحبوني وبيقولي لازم أظهر علشان نجيب حقك.. وعمري ما طلبت من حد فلوس.. هحاول أخلص الرخصة اليومين دول وأنزل الشغل تاني.. وواحد عزمني علشان أروح نادي الصيد وقابلني أحسن مقابلة.. وفيه ناس كتير بتحبني.

المصدر: القاهرة 24