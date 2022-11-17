المغرب.. ذهبوا للشهادة زورا واعتقلوا بإشراف وكيل الملك قبل أن يدخلوا المحكمة

أفادت صحف مغربية باعتقال "شهود زور" بجوار إحدى المحاكم، علاوة على اعتقال أحد المتهمين بتهمة جلب شهود الزور في المكان ذاته.

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وفي التفاصيل، ذكرت صحيفة "الأحداث المغربية" أن شهود زور تم اعتقالهم "بجوار المحكمة الابتدائية بإنزكان، تحت إشراف مباشر من وكيل الملك"، مشيرة في هذا السياق إلى أنه "جرى تقديم واحد من المتهمين بجلب شهود الزور على أنظار وكيل الملك، بعد اعتقاله أمام المحكمة من قبل الشرطة بتعليمات من النيابة العامة".

وعن ملابسات الحادثة، أوضحت الصحيفة أن المنظمة المغربية لحماية الطفولة، في شخص رئيسها، اشتكت من "التصرفات المشبوهة لزعيم شهادة الزور، وبناء عليها تم الاستماع لإفادات الرئيس، ودونت في محاضر الشرطة، ليبدأ التربص بجالب شهود الزور إلى غاية توقيفه بجوار المحكمة برفقة مرشحين للإدلاء بالشهادة".

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المصدر: هسبريس