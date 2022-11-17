وزارة الصحة المصرية تكشف تفاصيل وأسعار التحاليل الجديدة للمقبلين على الزواج

كشفت وزارة الصحية المصرية على لسان المتحدث باسمها حسام عبدالغفار، تفاصيل مراكز وكلفة التحاليل الجديدة للمقبلين على الزواج لاكتشاف احتمالات الحالة الصحية لأطفالهم.

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وفي مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر"، أوضح حسام عبد الغفار أن "الزواج من عدمه لن يتوقف على نتيجة فحوصات وتحاليل المقبلين على الزواج".

وأكد عبد الغفار أن "الزواج قرار المواطن (الرجل والمرأة)"، لافتا إلى أن "دور الدولة هو أن تبصر مواطنيها بالأضرار الصحية المترتبة على زواج الأقارب أو على زواج من لديهم أمراض من المحتمل أن تصل لأولادهم".

وأشار إلى أن أسعار التحاليل التي ستقوم بها الدولة عن طريق مستشفياتها، في متناول المواطن، موضحا أنه لا يستطيع تحديد التكلفة الفعلية للفحوصات، ولكنها ستكون أقل من 200 جنيه.

وأضاف حسام عبد الغفار أن وزارة الصحة أعلنت عن 300 مركز لاستقبال المقبلين على الزواج لعمل الفحوصات اللازمة، مشيرا إلى أنه سيتم زيادة عدد هذه المراكز خلال الفترة المقبلة.

المصدر: "المصري اليوم"