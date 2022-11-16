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ظهور لافت لأمير قطر رفقة والده في جولة خاصة يثير تفاعلا بمواقع التواصل (صور+فيديو)

مجتمع

ظهور لافت لأمير قطر رفقة والده في جولة خاصة يثير تفاعلا بمواقع التواصل (صور+فيديو)
AFP
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انتشرت في مواقع التواصل صور ومقاطع فيديو توثق ظهورا لافتا لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد، أثناء قيامه رفقة الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة، بجولة في قصر الحكم بالديوان الأميري.

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وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي هذه الصور والفيديوهات، حيث أشادوا بدور الأميران الكبير في النهوض بدولة قطر على كافة المستويات.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الأميرين استمعا خلال الجولة إلى شرح عن استقبال وتنظيم الزيارات في مركز الزوار، في "مشيرب"، ولشرح عن جولة "قصر الحكم" في الديوان الأميري، الذي يهدف للتعريف بتاريخ الديوان الأميري ومسيرة حكام دولة قطر والخصائص العمرانية لقصوره.

وعلق أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي قائلا: "بانيها وحاميها الله لا يخلينا منهم"، فيما قال آخر: "أحلى صورة في اليوم".

المصدر: RT

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