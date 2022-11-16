شاهد.. أول ظهور لعامل كشري التحرير بعد اتهامه بجريمة قتل

تحدث محمد عادل المعروف إعلاميا بـ عامل نظافة كشري التحرير في مصر، خلال بث مباشر على صفحته الخاصة على موقع فيسبوك، عقب إخلاء سبيله أمس، بعد القبض عليه في تهمة قتل.

إقرأ المزيد

وأوضح عامل النظافة صاحب واقعة كشري التحرير، أنه بخير ولا يوجد أي أحكام صادرة ضده، وأن كل ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأنه ليس له أي أساس من الصحة، وأنه يمارس يومه بشكل طبيعي.

وتابع عامل النظافة: ياريت الناس تسبني في حالي، أنا رحت القسم ملقتش عليا أي أحكام، حرام عليكم سيبوني في حالي أنا كويس كفاية كلام عني، أنا شخص محبوب وحب الناس هو اللي مفرحني، وأنا مش محبوس ومش عليا أي أحكام.

وخضع محمد عادل للفحص من قبل أجهزة الأمن بالجيزة للكشف عن عدد من القضايا، من بينها قتل خطأ ومخدرات وتبديد، وقدم لجهات التحقيق شهادات رسمية تؤكد حصوله على براءات من تلك القضايا، وتعود تواريخ بعضها إلى عام 2015، ليتم بعدها إخلاء سبيله من مركز شرطة أبو النمرس

وتم فحص المستندات التي قدمها، وانتهى الأمر بإخلاء سبيله دون أي ضمان، لكونه غير مطلوب على ذمة أي قضايا.

ومن بين هذه القضايا؛ القضية رقم 3448 لسنة 2015 والمقيدة برقم 971 لسنة 2020 مستأنف جنح القاهرة الجديدة، والتي صدر فيها حكم ضده بالحبس سنتين وكفالة 5 آلاف جنيه، والتي عارض فيها بجلسة 3 ديسمبر 2015 وقضى فيها بقبول الاستئناف والتعديل والاكتفاء بالحبس 6 أشهر.

صدر حُكم غيابي ضده في قضية تبديد حملت رقم 14.69 لسنة 2021 جنح مركز الجيزة، بالحبس لمدة شهر مع الشغل وكفالة 100 جنيه والمصاريف، وعارض المتهم فيها بجلسة 27 مارس لسنة 2022، وانقضت الدعوى الجنائية بالتصالح.

المصدر: القاهرة 24