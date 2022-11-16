"الاقتصاد العالمي بين أصابع يديه"..حركة يدي الأمير محمد بن سلمان تثير تفاعلا بمواقع التواصل (فيديو)

انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يرصد أسلوب تحريك يدي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، خلال غداء عمل على هامش قمة مجموعة العشرين في إندونيسيا.

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وتداول رواد مواقع التواصل مقطع الفيديو المتداول لولي العهد السعودي، حيث ظهر مرتاحا وهو يطقطق أصابعه.

وقال أحدهم معلقا: "الاقتصاد العالمي بين أصابع يديه يقلبه كيف يشاء بتوفيق الله تعالى"، فيما قال آخر: "اللهم وفقه لما فيه الخير للبلاد والعباد".

#ولي_العهد#محمد_بن_سلمان



الاقتصاد العالمى بين اصابع يديه يقلبهم كيف يشاء بتوفيق الله تعالى https://t.co/pHUXsetL8y — محمد بن سليمان العيد (@aboayman6544) November 16, 2022

وعلق حساب فايز المالكي قائلا: الله يجعل أيامك سنين ويطول بعمرك..حتى صمتك جميل".

المصدر: RT