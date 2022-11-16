 
مباشر

تداول فيديو لعناصر من الشرطة الأمريكية يضربون سجينا من ذوي البشرة السوداء بوحشية (فيديو)

مجتمع

تداول فيديو لعناصر من الشرطة الأمريكية يضربون سجينا من ذوي البشرة السوداء بوحشية (فيديو)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/u6rb

أظهر مقطع فيديو تداولته وسائل الإعلام، الطريقة الوحشية لعناصر من الشرطة الأمريكية في تعاملهم مع سجين من ذوي البشرة السوداء وطرحه أرضا في سجون ولاية جورجيا.

إقرأ المزيد
تسجيلات فاضحة لمقدمة برامج مشهورة تضعها في موقف حرج! (صور)
تسجيلات فاضحة لمقدمة برامج مشهورة تضعها في موقف حرج! (صور)

وفي بيان، قال محامي السجين هاري دانيلز: "لا يمكن إنكار هذا الفيديو، وتصرفات الضباط لا مبرر لها"، ودعا المدعي العام إلى توجيه تهم ضد الضباط.

من جانبه، أوضح مكتب عمدة مقاطعة كامدن في بيان أنه "أمر ببدء تحقيق داخلي في الحادثة فورا".

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا