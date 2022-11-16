تداول فيديو لعناصر من الشرطة الأمريكية يضربون سجينا من ذوي البشرة السوداء بوحشية (فيديو)
أظهر مقطع فيديو تداولته وسائل الإعلام، الطريقة الوحشية لعناصر من الشرطة الأمريكية في تعاملهم مع سجين من ذوي البشرة السوداء وطرحه أرضا في سجون ولاية جورجيا.
وفي بيان، قال محامي السجين هاري دانيلز: "لا يمكن إنكار هذا الفيديو، وتصرفات الضباط لا مبرر لها"، ودعا المدعي العام إلى توجيه تهم ضد الضباط.
من جانبه، أوضح مكتب عمدة مقاطعة كامدن في بيان أنه "أمر ببدء تحقيق داخلي في الحادثة فورا".
A Georgia sheriff has ordered an internal investigation “to begin immediately” after five deputies brutally beat Jarrett Hobbs inside a jail cell— LockharTVMedia (@LockharTVMedia) November 15, 2022
Civil rights attorney Harry Daniels said authorities should pursue criminal (1/2)#JarrettHobbs#CamdenCountySheriffpic.twitter.com/kRTTvljAl8
المصدر: وكالات