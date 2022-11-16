الأمن يخلي سبيل عامل نظافة كشري التحرير

أخلت أجهزة الأمن بالجيزة سبيل محمد عادل، عامل النظافة الذى تم استدعاؤه لمركز شرطة أبوالنمرس صباح يوم الثلاثاء لفحص شكوى قدمت ضده.

إقرأ المزيد

خضع محمد عادل اليوم للفحص من قبل أجهزة الأمن بالجيزة للكشف عن عدد من القضايا، من بينها قتل خطأ ومخدرات وتبديد، وقدم لجهات التحقيق شهادات رسمية تؤكد حصوله على براءات من تلك القضايا، وتعود تواريخ بعضها إلى عام 2015 ليتم بعدها إخلاء سبيله من مركز شرطة أبوالنمرس.

فيما أكد محمد عادل أنه تلقى معاملة ذات وجه إنساني وآدمي من قبل أجهزة الأمن، وقدموا له الطعام، وجرى التعامل معه بطريقة أدمية، وتم فحص المستندات التي قدمها، وانتهى الأمر بإخلاء سبيله دون أي ضمان لكونه غير مطلوب على ذمة أي قضايا.

كان عامل النظافة محمد عادل، صاحب واقعة الكشري، قد تم طرده من مطعم كشري التحرير، أثناء تناوله الطعام، مما أثار غضب عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وتضامن معه عدد من الفنانين، من بينهم أحمد العوضي، الذي اصطحب العامل لأحد المحال ليتناولا وجبة سمك جمبري.

المصدر: القاهرة 24