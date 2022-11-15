مصر.. إنقاذ مواطن بأعجوبة اخترقه "سيخ حديدي" وخرج من الجهة الأخرى (صورة)

تمكن قسم طوارئ قصر العيني التابع لمستشفيات جامعة القاهرة، من إنقاذ عامل في حالة خطرة أصيب بدخول سيخ حديد في صدره حتى خرج من الناحية الأخرى.

وأجرى أطباء قصر العيني، عملية جراحية باستخراج السيخ من جسد عامل البناء، بعد مروره من صدره ما بين القلب والرئتين والشرايين الرئوية وأضخم شرايين الجسم الأورطي.

ونجح فريق أطباء قصر العيني، في استخراج سيخ الحديد من صدر عامل البناء، ما أدى إلى إنقاذ حياته وتحويله إلى قسم الرعاية بمستشفى قصر العيني.

المصدر: القاهرة 24