مصر.. تنفيذ وصية موسيقار كبير طلبها قبل وفاته والكشف عن اللحظات الأخيرة في حياته (صورة)

نفذت وصية الموسيقار المصري الراحل، محمد سلطان، بتغطية نعشه بعلم مصر، حسبما ذكرت وسائل إعلام مصرية.

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وكشفت السيدة نيفين، حفيدة الفنان الراحل زكي رستم، تفاصيل الأيام والساعات الأخيرة في حياة الموسيقار الراحل محمد سلطان.

وقالت نيفين خلال مشاركتها في تشييع جثمان الراحل محمد سلطان من مسجد عمر مكرم إن: "الموسيقار محمد سلطان لم يعاني من أي مرض في آخر أيامه، فهو كان بيصلي إلى أخر يوم في حياته، وفي يوم الوفاة، كانت بيتغدى، وبعد 3 ساعات حس بتعب، ولم يكن قادرا على أخد نفسه، وبعد وصوله المستشفى قالوا إن سبب الوفاة سكتة قلبية".

ورحل الموسيقار الكبير محمد سلطان عن عمر يناهز 85 عاما بعد صراع طويل مع المرض.

وكشفت السكرتيرة الخاصة بالموسيقار محمد سلطان عن تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة الموسيقار الكبير، الذي رحل اليوم.

وقالت السكرتيرة الخاصة بالموسيقار أنه لم يكن يعاني من اي أمراض باستثناء الأمراض الخاصة بأصحاب السن الكبير ، حيث كان حتى الساعات الأولي من صباح اليوم في منزله .

وتابعت سكرتيرة الفنان محمد سلطان في تصريحات خاصة لموقع "صدي البلد" أنه حين استيقظ صباح اليوم قال لها "أنا تعبان وهموت النهارده"، وتم نقله على الفور إلى مستشفى قصر العيني الفرنساوي ليلفظ أنفاسه الاخيرة هناك.

المصدر: صدى البلد