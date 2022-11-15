ممثل كندي يعترف بقتل والدته وتخطيطه لاغتيال ترودو

حكم على الممثل الكندي، ريان غرانثام (24 عاما) بالسجن مدى الحياة، بعد أن اعترف بأنه قتل والدته، وقام بالتخطيط لاغتيال رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو.

وغرانثام الذي أطلق النار على والدته أثناء عزفها على البيانو، ومن ثم جلس يشرب البيرة ويدخن الحشيشة، في مارس 2020، كشف أيضا أنه كان يخطط لقتل ترودو، إلا أنه غير رأيه وقرر تسليم نفسه إلى الشرطة.

وصرح محاميه كريس جونسون، أثناء المحاكمة، أن الممثل رايان غرانثام عانى من القلق والاكتئاب وكراهية الذات، مشيرا إلى أن رايان أعرب عن رغبته في إيذاء الآخرين وإيذاء نفسه قبل إطلاق النار على والدته.

وبحسب ما ورد، قتل رايان والدته لأنه أراد "إنقاذها" من رؤية العنف الذي ينوي ارتكابه.

وكانت شقيقته ليزا، كشفت أنه في 1 أبريل 2020، شعرت بالقلق لأن والدتها لم تكن ترد على مكالماتها أو على الرسائل النصية، مبينة أنه عندما وصلت إلى منزل العائلة، وجدت والدتها باربرا ميتة بجوار البيانو الذي كانت تحب العزف عليه، وكانت مصابة بعيار ناري في رأسها وكان جسدها مغطى بملاءة.

أما شقيقها رايان، فسلم نفسه إلى الشرطة في اليوم التالي، قائلا: "لقد قتلت أمي". وتم العثور على سيارته وهي مليئة بالأسلحة، بينما أظهرت خريطة له مطبوعة موقع منزل ترودو.

واعترف رايان غرانثام بأنه قام بتغطية جسد والدته بملاءة بعد أن أطلق النار عليها مستخدما بندقية عيار 0.22، وشاهد Netflix وهو يشرب البيرة ويدخن الماريجوانا، ومن ثم ذهب إلى الفراش. وكشف أنه في اليوم التالي أشعل بعض الشموع قبل أن يملأ سيارته بثلاث بنادق وذخيرة و12 زجاجة مولوتوف، وتوجه نحو منزل ترودو في أوتاوا. إلا أنه وقبيل وصوله، غير رأيه وقرر تسليم نفسه إلى الشرطة.

المصدر: The Sun