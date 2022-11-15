"صحيت من النوم لقيتني طالعة تريند".. هبة السيسي ترد على أزمة فستانها في مهرجان القاهرة

ردت الفنانة المصرية، هبة السيسي، على الهجوم الذي تعرضت له بسبب الفستان الذي ارتدته في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي.

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وقالت هبة السيسي في لايف مع موقع " القاهرة 24" الإخباري المصري: "نمت صحيت من النوم لقيتني طالعة تريند، ومصر كلها بتكلمني، وأنا مش بحب التريند خالص سواء كان عن حاجة كويسة أو وحشة، ومش بحب أكون في الظهور، علشان كده اخترت الفستان علشان مختلف، حاجة زي بتوع هوليوود وشكله حلو ومش هيكون حلو غير عليا، وده مش غرور لكني بيليق عليا الحاجات المختلفة وبيكون شكلي فيها حلو".

وأضافت: لقيت الناس بتقول إني بتحدى حسين فهمي، لكن اللي فاهمين في الفاشون بيقولوا أنه مختلف وبينافس عروض الأزياء العالمية، وأنا مش بتحدى حد، وماكنش في دماغي أكون تريند، لكني لبست دريس عجبني وشبه فساتين الملكات في العصر الفرعوني وبيمثل الطابع الفرعوني".

وأكدت: مش بحب التريند وماكنتش متخيلة أطلع تريند لكن في كل مرة بحضر مهرجان بلاقي نفسي بطلع تريند لأني بلبس فستان مختلف وفكرته جديدة، زي فستان مهرجان الجونة، فأنا ببدأ الموضة والناس بتقلدني".

واستكملت: لما اخترت الفستان جوزي قالي بلاش تلبسي صدر مفتوح لأنه بيضايق، والمصمم اختار لي الفستان كت وتحته هوت شورت فقلت له عاوزة فستان قصير، فأنا نيتي ألبس محتشم، ولكن للأسف الإضاءة فاتحة جدًا مخلية البشرة كلها بلون، ومبينة أن الفستان شفاف لكنها الإضاءة لأن البطانة لون بشرتي".

المصدر: القاهرة 24