هل يسمح للمراهقين باستخدام الهاتف الذكي لمدة طويلة؟

أشارت أوكسانا باليكوفا، طبيبة الأمراض النفسية ومؤسسة مركز استشارات "مدرسة العواطف" الروسية، إلى ضرورة عدم استخدام اليافعين للهواتف الذكية أكثر من 3 ساعات يوميا.

وقالت في مقابلة مع موقع Gazeta.Ru الإلكتروني: "يمكن للأطفال في مرحلة ما قبل المدرسة استخدام الهواتف الذكية أو الأجهزة اللوحية في حالات نادرة فقط. في الوقت نفسه، من المستحسن ألا يزيد هذا الوقت عن 30-60 دقيقة يوميا. ومن الأفضل أن يستمع أو يشاهد الطفل في تلك الفترة حكايات وليس بثا متسلسلا لفيديوهات".

findle.top

وأشارت، باليكوفا إلى أن تلاميذ المدارس الذين تقل أعمارهم عن 10 أعوام يمكنهم استخدام الهاتف أو الجهاز اللوحي لمدة تصل إلى ساعة واحدة أو ساعتين يوميا لمطالعة الدروس والمضمون التعليمي، كما يمكن أن يعطى هاتف محمول المراهقين لفترة تصل إلى ساعتين أو 3 ساعات في اليوم.

تقول الأخصائية إن الهواتف الذكية أو الأجهزة اللوحية قد تبدو كأنها طريقة ملائمة للتعليم، لكن الطفل يعتاد عليها بسرعة، ويفقد الاهتمام بالعالم من حوله، كما يصبح أقل حماسا للتواصل المباشر، ولن يكون قادرا على احتواء عبء المشاركة في التعلم.

مع ذلك، حذرت الخبيرة من أن محاولات إزالة الاعتماد بمساعدة الحظر يمكن أن تسبب العدوان.

فيما أوضح عالم النفس والكاتب ميخائيل خورس، في مقابلة مع قناة RT التلفزيونية الفضائية، كيفية مكافحة الإدمان على الشبكات الاجتماعية، ونصح بممارسة الرياضة والدراسة والتواصل المباشر مع الأصدقاء.

المصدر: كومسوموبسكايا برافدا