حفل الزفاف رقم 19 في تاريخ البيت الأبيض قريبا والعروس حفيدة بايدن

يتحضر البيت الأبيض لترديد أغنية "ها هي العروس قادمة" مرة أخرى قريبا، في حفل الزفاف رقم 19 وذلك لحفيدة الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وأفادت وكالة "أسوشيتد برس" بأن نعومي بايدن، حفيدة الرئيس الأمريكي جو بايدن، ستتزوج من بيتر نيل في الحديقة الجنوبية يوم السبت المقبل، فيما سيكون حفل الزفاف التاسع عشر الذي يشهده البيت الأبيض على مدار تاريخه.

وكان صديق مشترك قد قام بتعريف نعومي بايدن (28 عاما) ونيل (25 عاما) ببعضهما قبل نحو أربع سنوات في نيويورك، حيث أوضح البيت الأبيض أن علاقتهما استمرت منذ ذلك الحين، وسيقيم الزوجان في واشنطن.

ونعومي بايدن محامية، ووالدها هو هانتر بايدن، أما نيل فقد تخرج مؤخرا في كلية الحقوق بجامعة بنسلفانيا.

تجدر الإشارة إلى أن 9 من أصل 18 حفل زفاف موثقة في البيت الأبيض كانت لبنات رؤساء، آخرهم تريشيا، ابنة الرئيس ريتشارد نيكسون، عام 1971، وليندا ابنة الرئيس ليندون جونسون، عام 1967.

كما عقد الرئيس الأمريكي غروفر كليفلاند قرانه هناك أيضًا أثناء توليه منصبه.

المصدر: "أسوشيتد برس"