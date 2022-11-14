بالفيديو.. سيدة إندونيسيا الأولى تسقط عن سلم الطائرة

تعرضت سيدة إندونيسيا الأولى إيريانا جوكو ويدودو لموقف محرج أثناء نزولها على سلم الطائرة برفقة زوجها في مطار آي غوستي نغوراه راي الدولي لحضور قمة مجموعة العشرين في جزيرة بالي.

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وفي مقطع فيديو انتشر بمواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية، ظهرت إيريانا جوكو ويدودو أثناء نزولها برفقة زوجها من الطائرة الرئاسية بتأن، لتسقط إلى الخلف بشكل مفاجئ، فيما سارع مرافقو الرئيس لمساعدتها، بينما كان ويدودو يقف بجانبها ممسكا بيدها.

وبعد لحظات، وقفت إيريانا إلى جاب زوجها، واستقبلهما حاكم بالي وايان كوستر وزوجته ني لو بوتو بوتري سواستيني مع جوكوي.

وأفاد موقع "coconuts" الإخباري أن إيريانا وجوكوي كانا قد زارا كمبوديا لحضور قمة الآسيان ثم مدينة سولو بجاوا الوسطى في تتابع سريع.

وأوضح الابن الأكبر للزوجين، جبران راكابومينج راكا، وهو عمدة سولو المنصب الذي شغله جوكووي نفسه مرة واحدة ، للموقع أن إيريانا كانت على الأرجح منهكة من السفر لكنه شدد على أنه لا يوجد ما يدعو للقلق بشأنه.

وأضاف: "لأنهم سافروا الليلة الماضية من كمبوديا إلى بالي ووصلوا حوالي الساعة الواحدة أو الثانية صباحا..وكان عليها أن ترتاح". موضحا أن جميع كبار المسؤولين يجب أن يكونوا متعبين من السفر.

وأردف: "نأمل بالتأكيد ألا يكون هذا الحادث نذير شؤم لقمة العشرين نفسها".

المصدر: "coconuts"