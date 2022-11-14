قطة تتوسط محمد بن زايد ومحمد بن راشد وتثير التساؤلات.. فما قصتها؟ (فيديو + صور)

أثارت القطة التي توسطت الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد وحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد خلال لقائهما في استراحة المرموم في دبي، تساؤلات رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فما قصتها؟

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يوم السبت الماضي، التقى الشيخ محمد بن زايد والشيخ محمد بن راشد خلال استراحة المرموم في دبي، حيث استعرض الطرفان الموضوعات التي تهم شؤون المواطن ومصالحه وتطرقا إلى السبل الكفيلة بتعزيز مسيرة الوطن التنموية الطموحة وتحقيق تطلعات شعبه نحو المستقبل الذي ينشده، وفق وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وفي مقطع فيديو وصور وثقت اللقاء، ظهرت قطة في وسط الأريكة التي جلس عليها بن زايد وبن راشد، حيث قام الرئيس الإماراتي بمداعبتها وتحسس رأسها، ما أثار بعض التساؤلات في مواقع التواصل، ليتبين بعد ذلك أن القطة وهي إحدى صغار قطة تم إنقاذها العام الماضي، من قبل مجموعة من المقيمين، بعد أن سقطت من مكان مرتفع.

وأوضح الإعلامي الإماراتي محمد البلوشي قائلا: "في أغسطس 2021، أشاد الشيخ محمد بن راشد بإنقاذ قطة سقطت من شرفة إحدى البنايات في دبي، حيث تجمع عدد من الأشخاص أسفل البناية وأنقذوها من دون أن يصيبها أذى، ومنحت مأوى في مزرعة المرموم.. وفي اللقاء الذي جمع بين الشيخ محمد بن زايد والشيخ محمد بن راشد اليوم نرى إحدى صغارها".

في أغسطس 2021، أشاد الشيخ محمد بن راشد بإنقاذ قطة سقطت من شرفة إحدى البنايات في دبي، حيث تجمع عدد من الأشخاص أسفل البناية وانقذوها من دون أن يصيبها أذى. ومنحت مأوى في مزرعة المرموم..

وفي اللقاء الذي جمع بين الشيخ محمد بن زايد و الشيخ محمد بن راشد اليوم نرى إحدى صغارها .. ♥️🇦🇪 pic.twitter.com/RK5h89nA33 — محمد البلوشي 🇦🇪 (@Mohammad_ae) November 13, 2022

وكان محمد بن راشد قد أعاد نشر مقطع فيديو إنقاذ القطة في أغسطس 2021، يظهر قيام عدد من المقيمين في المنطقة بإنقاذ حياة القطة، معبرا حينها عن فخره وسعادته بعمل المقيمين، وطلب من متابعيه بأن يرشدوه عليهم لتكريمهم.

الراحمون يرحمهم الرحمن …

فخور وسعيد بكل مظهر للرحمة في مدينتنا الجميلة …

من يعرفهم يدلنا عليهم لنشكرهم .. pic.twitter.com/eTdmYiTSWb — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) August 24, 2021

المصدر: RT