ممثلة مغربية تروي تفاصيل نجاتها من انفجار اسطنبول

كشفت الممثلة المغربية هدى صدقي، عن نجاتها من الانفجار الذي هز ميدان تقسيم وسط مدينة إسطنبول التركية، أمس الأحد، لافتة إلى أنها كانت تقضي عطلتها هناك رفقة صديقتها.

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وفي مقطع مصوّر نشرته على خاصية "الستوري" في إنستغرام، أوضحت هدى صدقي أنها نجت من الانفجار الإرهابي الذي هز ميدان تقسيم، مشيرة إلى أنها كانت تتواجد بنفس المنطقة التي شهدت العمل الإرهابي الخطير، على حد تعبيرها.

و طمأنت الممثلة المغربية، متابعيها أنها بحالة جيدة ولم تتعرض لأي أذى.

المصدر: وكالات