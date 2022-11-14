جدل في الأردن بعد وفاة الفنان أشرف طلفاح بعد مقتله في مصر

يتصدر حاليا خبر وفاة الفنان الأردني أشرف طلفاح مواقع التواصل الإجتماعي إثر تعرضه لاعتداء من قبل مجموعة من الأشخاص في مصر مساء السبت.

اوجع القلوب. ومات مغدورا غريبا …. وداعا ابو أوس. ( الزميل اشرف طلفاح في ذمه الله. ) رحمه الله رحمه واسعه #اشرف_طلفاح ،،، pic.twitter.com/vXT4TjDidl — جميل براهمه (@jem181966111) November 14, 2022

وكان طلفاح قد سافر لمصر لأحد الأعمال الفنية، وتفاعل رواد مواقع التواصل الإجتماعي مع هذا الخبر بصورة واسعة وبمدة قصيرة.

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الفنان #اشرف_طلفاح توفي رحمه الله بسبب اعتداء في #مصر وقبل هيك توفي رجل أعمال أردني أيضا بسبب اعتداء في مصر .. هل من الممكن الناس تتطلع على التفاصيل وسبب الاعتداء على الفنان ومن هم وليش ؟ @Amjad_O_Adaileh@PrimeMinistry@ForeignMinistry — Abu Mahmoud (@zaeem16064429) November 14, 2022

وكشفت المعاينة والفحص الأمني المبدئي، تفاصيل جديدة حول تعرض الفنان الأردني أشرف طلفاح، للاعتداء والتسبب في وفاته.

وبينت كاميرات مراقبة الكمبوند الذي يقيم به بمنطقة أكتوبر، عدم دخول أو خروج أي شخص في وقت معاصر لإصابة الفنان الأردني.

قتلوك وقتلوا أحلامك

الرحمة لروحك واللعنة على القتلة#اشرف_طلفاحpic.twitter.com/uYgR2uexGH — tamer alkhawaldeh (@abu1hdeeb) November 14, 2022

وكشفت المعاينة والفحص عدم وجود سرقة أي متعلقات من داخل الشقة الفندقية المستأجرة من قبل الفنان الأردني، كما تبين عدم وجود بعثرة في محتويات الشقة.

وتحفظت أجهزة الأمن وجهات التحقيق على كاميرات المراقبة بالكمبوند، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة وأمرت بفحص الصفة التشريحية وتشريح جثمان الفنان الأردني، كما سلمت أهليته كافة متعلقاته.

- الفنان والمخرج الاردني اشرف طلفاح في ذمة الله

اعتدى عليه اشخاص في مصر وللان هذول الاشخاص مجهولين بنطلب من السفارة عالاقل انها تتابع التحقيق في هاذي القضية ويتحاسب المعتديين لانه ما ينفع مواطن اردني مسافر في أجازة يعتدى عليه و يموت

#الاردن#اشرف_طلفاح#السفارة_الاردنيةpic.twitter.com/ZAcVzLyUn0 — آلـغيث الــدّردسْـاوي 🇯🇴 (@ghaiithmousa) November 14, 2022

المصدر: RT