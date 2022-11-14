مصر.. الفنان حسين فهمي يحرج الإعلامية بوسي شلبي على السجادة الحمراء

أحرج الفنان الكبير حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي، الإعلامية بوسي شلبي خلال تواجدهما على السجادة الحمراء لحفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 44.

وطلبت بوسي منه التصوير على السجادة الحمراء، ولكنه رفض طلبها، وابتعد مسرعا بصحبة زوجته دون التصوير معها.

وظهر فهمي بصحبة زوجته، نائلة محمود، التي التزمت بالدريس كود، وارتدت فستانا أنيقا وغير مكشوف.

المصدر: مصراوي + المصري اليوم