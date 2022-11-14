كيف احتفل الملك تشارلز بعيد ميلاده؟

احتفل الملك البريطاني تشارلز الثالث، الاثنين، بعيد ميلاده الرابع والسبعين، وهو أول احتفال بعيد ميلاده منذ توليه العرش منذ حوالي الشهرين.

وذكرت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية أن الملك الذي تولى منصبه الجديد بعد وفاة والدته الملكة إليزابيث الثانية في 8 سبتمبر، كان يحتفل بعيد ميلاده في السابق في جولات خارجية رسمية.

أما احتفال اليوم، تخلله غناء فرقة الخيالة "عيد ميلاد سعيد" للملك، خلال حفل تغيير الحرس في قصر باكنغهام.

ويتم إطلاق التحية بالبنادق في جميع أنحاء العاصمة لندن تكريما لعيد ميلاد الملك، وأطلقت فرقة King’s Troop Royal Horse المدفعية 41 طلقة في Green Park. فيما أدت فرقة Band of the Scots Guards أغنية عيد الميلاد في الحديقة.

وأطلقت سرية المدفعية 62 طلقة تحية من على برج لندن.

The King’s Troop هي وحدة احتفالية في الجيش البريطاني تطلق التحية في الذكريات السنوية الملكية والأحداث الكبرى مثل زيارات الدولة. كما أنها توفر عربة مدافع وفريق من الخيول السوداء للجنازات الرسمية والعسكرية.

المصدر: "الإندبندنت"