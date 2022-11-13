والدة الطفل الفلسطيني الأسير أحمد مناصرة: اليوم لمست إصبع ابني لأول مرة منذ 7 سنوات (فيديو)

قالت والدة الطفل الفلسطيني الأسير أحمد مناصرة، إنها تمكنت اليوم الأحد خلال جلسة محكمة له، من لمس إصبع ابنها للمرة الأولى منذ اعتقاله قبل 7 سنوات.

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وأوضحت في مقطع فيديو قائلة: "ابني وأنا لم نكن قادرين على ترك أصبعينا، وبعد 7 سنوات، وبعد رفض قاضي محكمة الاحتلال أن أسلم على ابني، طلبنا أن ألمس إصبعه، فوافق".

وأفاد نادي الأسير الفلسطيني بأن "محكمة الاحتلال، قررت تأجيل البت في تمديد عزل الأسير أحمد مناصرة حتى نهاية الشهر الجاري"، لافتا إلى "عقد جلسة اليوم للنظر في طلب نيابة الاحتلال ومصلحة سجون الاحتلال عزله لمدة ستة شهور أخرى في محكمة بئر السبع".

المصدر: "شبكة قدس" الإخبارية