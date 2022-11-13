"سوف نفعل"..إيلون ماسك يرد بالعربية على مقترح شاب سعودي بخصوص "تويتر"

رد رجل الأعمال الأمريكي وصاحب شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" إيلون ماسك على اقتراح شاب سعودي بخصوص "الهاشتاغات" العربية.

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وكان الشاب السعودي ثنيان العريفي قد علق على تغريدة لماسك قائلا: "منذ فترة والهاشتاغات العربية مليئة بالتغريدات العشوائية والإعلانات، وفي كل مرة أرى هاشتاغا عربيا لا أستطيع إيجاد موضوعه الأصلي، أرجو إصلاحها".

ليرد ماسك بالعربية قائلا: "سوف نفعل".





سوف تفعل — Elon Musk (@elonmusk) November 12, 2022

المصدر: RT