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"سوف نفعل"..إيلون ماسك يرد بالعربية على مقترح شاب سعودي بخصوص "تويتر"

مجتمع

AP dpa-Zentralbild POOL
إيلون ماسك
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رد رجل الأعمال الأمريكي وصاحب شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" إيلون ماسك على اقتراح شاب سعودي بخصوص "الهاشتاغات" العربية.

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وكان الشاب السعودي ثنيان العريفي قد علق على تغريدة لماسك قائلا: "منذ فترة والهاشتاغات العربية مليئة بالتغريدات العشوائية والإعلانات، وفي كل مرة أرى هاشتاغا عربيا لا أستطيع إيجاد موضوعه الأصلي، أرجو إصلاحها".

ليرد ماسك بالعربية قائلا: "سوف نفعل".

المصدر: RT

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