"سوف نفعل"..إيلون ماسك يرد بالعربية على مقترح شاب سعودي بخصوص "تويتر"
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رد رجل الأعمال الأمريكي وصاحب شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" إيلون ماسك على اقتراح شاب سعودي بخصوص "الهاشتاغات" العربية.
وكان الشاب السعودي ثنيان العريفي قد علق على تغريدة لماسك قائلا: "منذ فترة والهاشتاغات العربية مليئة بالتغريدات العشوائية والإعلانات، وفي كل مرة أرى هاشتاغا عربيا لا أستطيع إيجاد موضوعه الأصلي، أرجو إصلاحها".
ليرد ماسك بالعربية قائلا: "سوف نفعل".
سوف تفعل— Elon Musk (@elonmusk) November 12, 2022
المصدر: RT