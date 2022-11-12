تبون يعزي بـ"محمود الأرجنتيني"

بعث الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، رسالة تعزية إلى عائلة "صديق الثورة الجزائرية والمجاهد عضو جيش التحرير الوطني" روبرتو منيز، المدعو "محمود الأرجنتيني".

إقرأ المزيد

وقال تبون في رسالة التعزية: "تلقيت ببالغ التأثر والأسى نبأ وفاة صديق الثورة، عضو جيش التحرير الوطني روبيرتو منيز (Roberto Muniz)، المدعو محمود الأرجنتيني، الذي التحق بثورة التحرير المجيدة سنة 1959، بعد أن كانت له اتصالات مع مبعوثي جبهة التحرير الوطني إلى بيونس أيرس، العاصمة الأرجنتينية سنة 1959"”.

وتابع: "في هذه اللحظات الأليمة وإذ أستذكر مع رفقائه المجاهدين مساهمته في صفوف جيش التحرير الوطني، ووفائه للجزائر التي عاش بها غداة الاستقلال، أتوجه إلى أهله وأقاربه في الجزائر والأرجنتين بأخلص التعازي وأصدق مشاعر التعاطف والمواساة، داعيا الله تعالى أن يعينهم على تجاوز هذا المصاب ويلهمهم جميل الصبر والسلوان".

وقد التحق منيز بصفوف الثورة الجزائرية في سنة 1959، وتعود أولى اتصالاته بمبعوثي جبهة التحرير الوطني إلى بوينس أيرس إلى سنة 1956 حيث كان حينها أمينا عاما ل "حزب العمال" الأرجنتيني وساهم في التعريف بالقضية الجزائرية وثورتها التحريرية.

وأطلق عليه فيما بعد اسم محمود بصفوف جيش التحرير الوطني، حيث اشتغل في الجانب التقني لصناعة الأسلحة قبل أن يستقر بعد الاستقلال في الجزائر العاصمة.

المصدر: وكالات جزائرية