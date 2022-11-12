بودابست: أوروبا الغربية تتخلى عن القيم المسيحية

قال وزير شؤون الكنيسة في ديوان رئيس وزراء هنغاريا، ميكلوس سولتيس، إنه يتم حاليا افتتاح كنائس جديدة في البلاد، بينما يتم في أوروبا الغربية تحويلها إلى حانات وملاه ليلية.

وأدلى المسؤول الهنغاري بهذا التصريح، يوم السبت، في حفل افتتاح كنيسة يونانية كاثوليكية جديدة في نجكلادهازا شمال شرقي البلاد، مشيرا إلى أنه تم بناء أكثر من 200 كنيسة في البلاد وفي مناطق حوض الكاربات التي يسكنها المجريون خلال السنوات العشر الماضية.

بدورها، نقلت وكالة أنباء MTI، عن سولتيس قوله إنه في غربي وشمالي أوروبا "تغلق الكنائس وتتحول إلى حانات وملاه ليلية".

كما تذرع وزير الخارجية في ديوان رئيس الوزراء بأن هذا يرجع إلى أن "الكنائس في أوروبا الغربية تخلت عن ألفي عام من التعاليم المسيحية، واتباع أيديولوجية وقبول رسائل تقوض أُسس المجتمع بصورة تامة".

هذا وكانت الحكومة الهنغارية، التي تحافظ على علاقات وثيقة مع الكنيسة، قد صرحت مرارا في السنوات الأخيرة أنه تم التخلي عن القيم المسيحية التقليدية في دول أوروبا الغربية، الأمر الذي يهدّد بالتدهور الاجتماعي.

المصدر: تاس