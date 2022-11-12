علاء عبد الفتاح "لبناني".. إليسا تعلق بعد الهجوم عليها وتوجه رسالة للجيش المصري

قالت الفنانة اللبنانية إليسا:" إن السوشيال ميديا بتتهم المواطنين بالخطأ، وعملت ريتويت لـ علاء عبدالفتاح عشان كنت فاكراه لبناني، وما بسمح لحالي أتدخل بشيء مش لبناني".

وأضافت في تصريحات تلفزيونية، "أنا بعتبر مصر بلدي وحبي لمصر كبير، وبعمل استثمارات بمصر، واللي حصل سوء تفاهم".

وتابعت: "أنا مع الجيش المصري ومع كل قرار بياخده، ولما شوفت التويتات بتاع علاء عبدالفتاح زعلت".

واستطردت: "مصر وشعبها خط أحمر، وبفتخر برئيس مصر ولا ممكن أغلط بمصر وأنا من جوا مصرية، وكل الأغاني بتاعتي مصرية، ويا رب أكون قدرت أوصل للناس أنا اللي حصل سوء تفاهم".

وأثارت المطربة اللبنانية إليسا، حالة من الجدل على تويتر، بعد مشاركتها تغريدة تدعو للاعتصام أمام السفارة البريطانية في العاصمة اللبنانية بيروت.

وتعرضت إليسا لهجوم واسع من مستخدمي "تويتر" في مصر، الذين عبروا عن رفضهم لمضمون التغريدة باعتباره تدخلا في الشأن المصري، ويأتي في ظل محاولات للضغط على مؤسسات الدولة المصرية.

المصدر: القاهرة 24