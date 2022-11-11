ماسك: وسائل الإعلام الكبرى تفعل كل ما بوسعها لمنع ارتقاء "صحافة المواطن"

اعتبر المليادير إيلون ماسك، الذي أضحى مؤخرا أكبر مساهمي موقع "تويتر"، أن وسائل الإعلام الكبرى ستحاول بذل كل ما في وسعها لمنع موقع التواصل الاجتماعي من تطوير "صحافة المواطن".

وكتب المليادير الأمريكي مغردا في "تويتر": "بما أن تويتر يهدف إلى الارتقاء بمستوى صحافة المواطن، فإن قيادات وسائل الإعلام الكبرى ستحاول بذل كل ما في وسعها لمنع حدوث ذلك".

وعلق الرئيس الأمريكي جو بايدن على استحواذ الملياردير إيلون ماسك على شركة "تويتر" بقوله إن ماسك اشترى منصة للتواصل الاجتماعي "تنشر الأكاذيب في أنحاء العالم".

وأعلن ماسك، أن الموقع شهد انخفاضا كبيرا في إيراداته بسبب الضغط الذي يمارسه النشطاء الاجتماعيون على المعلنين.

وقال ماسك أنه يعتزم جعل خدمة المدونات الصغيرة المصدر الأكثر دقة للمعلومات في العالم.

المصدر: تاس