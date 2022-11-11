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أردى أخاه وثلاثة من عائلته بالرصاص.. جريمة مروّعة في طرطوس السورية

مجتمع

أردى أخاه وثلاثة من عائلته بالرصاص.. جريمة مروّعة في طرطوس السورية
صورة متداولة عبر "فيسبوك"
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أطلق شخص في ريف محافظة طرطوس السورية النار على عائلة أخيه بأكملها ليقتل أخاه وثلاثة من عائلته، بسبب خلاف عائلي. حسب صحيفة "الوطن" التي قالت إن القاتل يعمل في "كتائب البعث".

وأوضحت الصحيفة أن قرية "منية يحمور" في ريف طرطوس شهدت جريمة مروعة مساء اليوم الجمعة، إذ أقدم (هيثم-م) الذي يعمل في "كتائب البعث" على قتل شقيقه علي، وزوجته وولديه ببندقية كلاشينكوف.

وأضافت الصحيفة أن القاتل أصاب ابنة أخيه الشابة بطلقة في قدمها دون أن يتمكن من قتلها بعد أن تمكنت من الهرب ثم أطلق النار على نفسه محاولا الانتحار.

ونقلت الصحيفة عن مصدر أهلي أن سبب الجريمة يعود لخلافات قديمة ومستمرة فيما بين الشقيقين على "قسمة الأرض" التي ورثاها عن والدهما.

ونقلت الصحيفة عن المدير العام لمشفى الباسل في طرطوس اسكندر عمار، أن سيارات الإسعاف نقلت الجميع إلى المشفى حيث وصل الأربعة متوفين والشابة مصابة بالفخذ.

أما القاتل الذي حاول الانتحار "فوضعه سيئ"، ويرقد في العناية المشددة على جهاز التنفس الاصطناعي.

 

المصدر: صحيفة "الوطن" السورية

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