"معا للحياة" أول فندق ببيت لحم موظفوه من ذوي الاحتياجات الخاصة

سلط برنامج ناس أونلاين الضوء على أول فندق في فلسطين عاملوه من ذوي الاحتياجات الخاصة في مدينة بيت لحم.

وقد تحدثت السيدة ماهرة غريب مؤسسة ومديرة جمعية وفندق"معا للحياة"، أن الفندق افتتح منذ فترة قصيرة ويتم استكمال الطاقم العامل، الذي يضم حاليا 3 شباب من ذوي الاحتياجات الخاصة، اثنان يعانيان من إعاقة ذهنية، وآخر من الصم والبكم، وهو الشيف في الفندق، إضافة لأربعة أشخاص آخرين يقدمون المساعدة لذوي الإعاقة.

وحول نسبة الإقبال على ارتياد الفندق، قالت غريب إن نسبة الإقبال جيدة وذلك يعود لعدة نواحي، بسبب الرسالة التي يقدمها هذا الفندق بضمه طاقما من هذه الشريحة، إضافة للمبنى الموجود فيه الفندق، حيث يعد من أهم 10 معالم أثرية في مدينة بيت لحم، وهو مبنى تراثي قديم يعود لأكثر من 130 عاما.

أما في ما يخص الخدمات المقدمة في الفندق، فقد أضافت السيدة ماهرة غريب، أن الفندق يقدم وجبتي الفطور والعشاء، ويمكن في بعض الأحيان أن يطلب النزلاء وجبات الغداء، من المأكولات الفلسطينية والشرقية.

المصدر: RT