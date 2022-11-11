الأردن: ضبط 267 متورطا بتجارة المخدرات خلال أسبوع

أعلنت مديرية الأمن العام في الأردن ضبط 267 متورطا في 154 قضية اتجار وترويج للمواد المخدرة، خلال أسبوع.

وقال الناطق الإعلامي باسم المديرية إنه تم التعامل مع 154 قضية للاتجار وترويج المواد المخدرة ، منذ 3 وحتى 9 من الشهر الجاري، أُلقي القبض خلالها على 267 شخصا من تجار ومروجي تلك المواد، وجرت إحالتهم لمدعي عام محكمة أمن الدولة.

وأشار إلى أن عدد الإدخالات لمركز علاج المدمنين التابع لإدارة مكافحة المخدرات بلغت هذا الأسبوع 50 حالة ما بين دخول ومراجع.

المصدر: وكالة الأنباء الأردنية (بترا)