بعد طرد عامل النظافة من موقع تصوير رانيا يوسف.. صاحبة فيديو "واقعة الكشري" المثيرة للجدل في مصر ترد

ظهرت الفتاة المثيرة للجدل في فيديو عامل النظافة في مصر نورهان حفظي، بحالة غضب شديدة بعدما انتشر لها فيديو مع صاحب واقعة محل الكشري وهي تواسيه.

إقرأ المزيد

وقالت نورهان حفظي والتي عرفت نفسها فى الفيديو بأنها فنانة شابة تشارك فى فيلم التاروت مع رانيا يوسف وسمية الخشاب، أنها كانت متواجدة داخل الشركة المنتجة لقراءة السيناريو فوجدت محمد عامل النظافة يبكي فقامت بمواساته بدافع الإنسانية، إلا أنها وجدت الفيديو منتشرا على صفحات السوشيال ميديا انتشارا كبيرا وسط سخرية من الجميع.

وقالت نورهان فى الفيديو غاضبة: أنا عايزة أعرف ليه أصحى الصبح أشوف ناس كتيرة بتسخر مني ومن ملابسي بسبب فيديو انساني، ليه أبقى تريند بسبب مواساتي لواحد صعب عليا لما شوفته بيعيط.

وأضافت: دنا كل اللى عملته طبطبت عليه أمال لو حضنته، وأحب أقول للناس اللى شبهوني بطليقة الفيشاوي بطلوا استظراف أنا مش شبه حد.

وتتصدر أخبار عامل النظافة "محمد"، الذي عرف ببطل "واقعة الكشري" الشهيرة، الترند في مصر، خاصة بعد طرده من موقع تصوير فيلم التاروت لسمية الخشاب ورانيا يوسف، وظهوره باكيا في فيديو بصحبه نورهان حفظي ونجل شعبان عبد الرحيم.

المصدر: وسائل إعلام مصرية