لأول مرة.. علاء مبارك يدعم مغني راب مشهورا في مصر

علق علاء مبارك نجل الرئيس المصري الراحل حسني مبارك عن نجاح مغني الراب المشهور في مصر ويجز، الذي تتصدر أعماله تريندات مواقع التواصل الاجتماعي.

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وكتب علاء عبر حسابه بموقع التدوينات القصيرة تويتر: "قصة نجاح مطرب راب خريج الجامعة الأمريكية صعد بسرعة الصاروخ وحقق نجومية كبيرة تم اختياره من مجلة فوربس ميدل إيست ضمن قائمة أنجح 50 مغني لعام 2021 في العالم العربي".

وأضاف: "ويجز جماهيرية كبيرة خاصة من الأجيال الجديدة التي تبحث عن كل ما هو جديد بعيد عن الفن التقليدي وده حقهم".

وجاء دعم علاء مبارك بعد الأزمات التي أثيرت حوله مؤخرا، بسبب نوعية الغناء والكلمات والحفلات، وبالأخص حفل التجمع الخامس والذي أثار غضب بعض الحضور بسبب التنظيم السيئ للحفل بسبب الحشود الكبيرة كما جاء في بيان الشركة المسؤولة عن الحفل.

المصدر: RT