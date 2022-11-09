برلمانيون مغاربة يطالبون بإجراءات قانونية تحدّ من هجرة الأطباء

عبرت كتلة "الفريق الاستقلالي" في مجلس النواب المغربي عن رفضها لاستمرار هجرة الأطباء إلى الخارج، معتبرة أن هذه الظاهرة تتطلب مراجعة للقانون وتقييدها.

وقال رئيس الكتلة نور الدين مضيان مخاطبا وزير الصحة في جلسة للبرلمان: "الحق في الصحة حق دستوري لجميع المغاربة، ولكن للأسف نشتكي من قلة الموارد البشرية في المستشفيات، وخاصة الأطباء، رغم أن الكليات تخرّج عددا مهما منهم كل سنة، لكنهم يفضلون الهجرة عوضا عن العمل داخل الوطن، فهل نكوّنهم من أجل تصديرهم؟."

يشار إلى أن تقديرات الحكومة حول عدد الأطباء المغاربة المهاجرين بما بين 10 آلاف و14 ألف طبيبة وطبيب، أغلبهم في أوروبا، لاسيما فرنسا، التي يوجد بها حوالي 6600 طبيب مغربي.

المصدر: هسبريس