جدل واسع بسبب تغريدة إليسا حول المعتقل المصري علاء عبد الفتاح

أثارت المطربة اللبنانية إليسا، حالة من الجدل على تويتر، خلال الساعات الماضية، بعد مشاركتها تغريدة تدعو للاعتصام أمام السفارة البريطانية في العاصمة اللبنانية بيروت.

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وتعرضت إليسا لهجوم واسع من مستخدمي تويتر في مصر، الذين عبروا عن رفضهم لمضمون التغريدة باعتباره تدخلا في الشأن المصري، ويأتي في ظل محاولات للضغط على مؤسسات الدولة في مصر.

ووفق موقع "القاهرة 24" الإخباري المصري، فأن إليسا عادت ونشرت تدوينة قالت فيها: بعز الأزمات اللي عم نعيشها قدرت مصر تجمع العالم بشرم الشيخ لأهم لقاء حول المناخ اللي عم يهدد حياتنا ومستقبل الكوكب.. مؤتمر عالمي بيضعها على خريطة العالم برؤيتها للمستقبل. بلدي التاني بكل فخر.

وعلى جانب آخر، هاجم عدد من أعضاء مجلس النواب، سناء عبد الفتاح شقيقة الناشط علاء عبد الفتاح، بسبب ما شهده مؤتمر نظمته مجموعة DCJ الناشطة في مجال العدالة المناخية، أمس، بمؤتمر المناخ COP27 بشرم الشيخ، خاصة المشادة بين النائب عمرو دوريش وسناء عبد الفتاح، شقيقة الناشط السياسي علاء عبد الفتاح، والتي نشبت بسبب الحديث حول الإفراج عن علاء عبدالفتاح بشكل لم يتقبله النائب وعدد من الحضور.

من جانبه، أعرب النائب أحمد مهنى، عضو مجلس النواب، عن استيائه الشديد من تصريحات سناء عبد الفتاح، شقيقة الناشط السياسي المسجون علاء عبد الفتاح، خلال مؤتمر صحفي عقدته للمطالبة بالإفراج عن شقيقها، مؤكدا أن قولها إن الجنسية المصرية تجعل صاحبها بدون قيمة، يعد من جرائم الخيانة العظمى بموجب الدستور وتستوجب إسقاط الجنسية المصرية عن صاحبها.

المصدر: القاهرة 24