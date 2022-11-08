المغرب.. القبض على تاجر مخدرات مطلوب بـ54 مذكرة بحث

أعلنت السلطات المغربية القبض على مطلوب بـ54 مذكرة بحث بجرائم الاتجار وحيازة المخدرات.

وذكرت صحيفة "هسبريس" أن الضابطة القضائية التابعة لمركز الدرك الملكي سيدي ادريس في إقليم قلعة السراغنة، أحالت إلى المحكمة الابتدائية تاجر المخدرات.

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ونقلت عن مصادر أن "المبحوث عنه الذي كان ينشط على مستوى مدينتي دمنات والعطاوية وباقي القرى المجاورة لهما، جرى توقيفه بدوار أولاد عليليش بجماعة أولاد خلوف، إقليم قلعة السراغنة، رغم الحيطة والحذر اللذين كان يتخذهما، وذلك على إثر كمين محكم".

وأوضحت المصادر أن درك سيدي إدريس تمكن في وقت سابق من توقيف عدد من المساعدين للمشتبه فيه البالغ من العمر 41 عاما، وحجز كميات مهمة من المخدرات وعدة دراجات ومعدات ووسائل كانت توظف في ترويج مختلف أنواع المخدرات.

المصدر: "هسبريس"