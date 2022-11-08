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مصر.. صورة لأبو هشيمة وياسمين صبري تثير التساؤلات

مجتمع

مصر.. صورة لأبو هشيمة وياسمين صبري تثير التساؤلات
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عاد الثنائي ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة لتصدر حديث الناس والتساؤلات من جديد في مصر، خاصة بعد تداول صورة لهما من أحد المطاعم دون أي تعليق سواء من ياسمين أو أبو هشيمة حتى الآن.

مصر.. صورة لأبو هشيمة وياسمين صبري تثير التساؤلات
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ياسمين صبري وأبو هشيمة يثيران التساؤلات حول عودتهما
ياسمين صبري وأبو هشيمة يثيران التساؤلات حول عودتهما

تأتي الصورة هذه بعد شهرين من مشاركة ياسمين صبري صور لها من إطلالة على البحر والتي تزامنت مع مشاركة أحمد أبو هشيمة صورا من نفس المكان، 

يذكر أن زواج  ياسمين و أبو هشيمة استمر لمدة عامين قبل إعلانهما عن انفصالهما في مايو الماضي.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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