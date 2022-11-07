اختطاف واغتصاب جماعي.. القضاء المغربي يخفض عقوبة متهمين في ملف "فتاة الوشم"

خفضت محكمة الاستئناف ببني ملال المغربية العقوبة عن 11 متهما في قضية "فتاة الوشم" التي شملت 14 شخصا بتهم جنائية، منها الاغتصاب والاختطاف والاتجار بالبشر.

وقررت المحكمة تخفيض العقوبة في حق 10 أشخاص من 20 سنة إلى 12 سنة، وتخفيض عقوبة المتهم الرئيسي من 20 سنة إلى 15 سنة؛ فيما تم الإبقاء على الأحكام الابتدائية للأشخاص المتابعين في حالة سراح.

وكانت جنايات بني ملال قد قضت ابتدائيا بـ226 سنة سجنا في حق 14 شخصا في الملف ذاته، حيث قضت في حق 11 متهما بـ20 سنة لكل واحد منهم وقضت على المتهم القاصر بـ3 سنوات؛ فيما تم الحكم على متهمين الأول بسنتين حبسا نافذا، والثاني بسنة واحدة موقوفة التنفيذ.

وأفاد إبراهيم حشان، محامي "فتاة الوشم" بأنه حاول أكثر من مرة الاتصال بالضحية، إلا أنه لم يتمكن من الوصول إليها، مرجحا أن تكون قد غادرت بلدة أولاد عياد التابعة لإقليم الفقيه بن صالح إلى وجهة غير معروفة، بعدما قدمت تنازلات لفائدة بعض المتهمين.

يشار إلى أن قضية "فتاة الوشم"، ذات 17 ربيعا، كانت قد لقيت اهتماما من الرأي العام الوطني والدولي، خاصة بعدما صرحت لوسائل الإعلام بأنها تعرضت للاختطاف والاغتصاب الجماعي والحرق بالسجائر ووضع وشوم في مختلف مناطق جسدها، وهي التهم التي لم تستسغها أسر بعض الضحايا إلى حد الآن.

المصدر: هسبريس