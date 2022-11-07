تركيا.. مقتل 7 أشخاص إثر اصطدام حافلة بشاحنتين

لقي ما لا يقل عن 7 أشخاص مصرعهم وأصيب 18 آخرون إثر اصطدام حافلة بشاحنتين في تركيا.

وقع الحادث على طريق سريع قرب بلدة توتاك في محافظة آغري المتاخمة لإيران وأرمينيا شرقي تركيا.

وقالت وكالة الأنباء التركية "الأناضول" إن سبب تحطم الحافلة قيد التحقيق.

أظهرت تسجيل مصور تصاعد دخان أسود كثيف من موقع الحادث.

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن وقوع وفيات في الحادث، خلال كلمة ألقاها في مراسم افتتاح مشروعات تخدم المناطق الريفية.

وقال أردوغان: "للأسف، توفي سبعة من مواطنينا نتيجة حريق نجم عن حادث حافلة في توتاك.. أدعو لهم بالرحمة".

وقال مكتب محافظ آغري إن ثمانية عشر شخصا نقلوا إلى المستشفيات لتلقي العلاج بعد الحادث، مشيرا إلى أن حالة اثنين منهم خطرة.

المصدر: "أسوشيتد برس"