مصر.. فيديو منشور بالخطأ لعمر كمال وطليقة الفيشاوي يثير ضجة كبيرة

أثار مطرب المهرجانات المصري عمر كمال الجدل مجددا حول علاقته بسيدة الأعمال وطليقة الفنان أحمد الفيشاوي ندى الكامل.

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وقام كمال بنشر فيديو يجمع بينهما داخل منزل على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، والذي سرعان ما قام بحذفه، مما يشير إلى أنه نشر عن طريق الخطأ.

وتظهر ندى الكامل في الفيديو بملابس المنزل، مما أثار الشكوك حول زواجهما في السر.

ومؤخرا علق عمر كمال على الأنباء المتداولة حول زواجه من ندى الكامل طليقة الفنان أحمد الفيشاوي، مشيرا إلى أن هذه الأنباء عارية تمام من الصحة.

وقال عمر كمال خلال منشور عبر صفحته الرسمية على فيسبوك قال فيه: "السلام عليكم.. امبارح شوفت صديقى الدكتور أسامة قابيل بعد شغله ونورنى وكان قعدة جميلة.. وأخدنا صور عادية بعد القعدة وكان لابس اللبس الأزهرى الجميل لأنه بعد شغله، الناس في لحظة ربطت ده إني كتبت كتابى وبحاجات شخصية في حياتى، مع إنى كنت لابس شورت وكاب وقاعد في قعدة خاصة جدا مع ناس بحبها".

وأضاف كمال: "ليه يا جماعة فيه ناس عندها إصرار تخلينى أطلع كلام مش عاوز أقوله وتفتش ورايا، وليه الناس متراعيش إن كل واحد ليه أهل وأسرة بيعملهم مشاكل معاهم بكل كلمة غلط بتنزل، أنا حتى يوم ما أتجوز مش هدخل حياتى الشخصية في السوشيال ميديا إطلاقا".

المصدر: المصري اليوم