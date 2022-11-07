علماء: 20% من الشباب الأمريكيين يتوفون نتيجة الإفراط في تناول المشروبات الكحولية

يتوفى 20% من الأمريكيين الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و49 عاما بسبب الإفراط في تناول المشروبات الكحولية.

أفادت بذلك صحيفة The Hill الأمريكية نقلا عن دراسة نشرتها شبكة JAMA Network المفتوحة، وأجراها العلماء من المركز الأمريكي لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

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وأشار العلماء إلى أن الإفراط في تناول الكهول هو السبب الرئيسي الذي يمكن الوقاية منه للوفاة المبكرة في البلاد.

وأشارت الدراسة كذلك إلى أن "التناول المفرط للكحول كان مسؤولا عن 20.3٪ من الوفيات بين البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 20 إلى 49 عاما". بينما بلغت تلك النسبة 12.9٪ بين أعمار من 20 إلى 64 عاما.

ويستند هذا الاستنتاج إلى الخبراء الذين قاموا بمراجعة بيانات الوفيات الوطنية في البلاد ككل وولاياتها أعوام 2015 - 2019 ، ويطال التقرير الحالات التي ارتبطت كليا أو جزئيا بالإفراط في تناول المشروبات الكحولية.

حسب العلماء فإن أعلى معدل للوفيات (حوالي 21.7٪ من إجمالي الوفيات) المرتبطة بتناول الكحول تم تسجيله في ولاية نيو مكسيكو بجنوب غرب البلاد.

يذكر أن استهلاك الكحول في الولايات المتحدة بدأ يرتفع منذ عام 2020. وأشار عدد من الدراسات إلى أن السبب الرئيسي لذلك هو انتشار جائحة "كوفيد – 19".

المصدر: تاس