الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يعلق على ظهور شعار يشبه شعار المثليين في منتدى الأديان (فيديو)

علق الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى، على ما أثير حول ظهور شعار يشبه شعار المثليين خلف المتحدثين في منتدى الأديان.

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وفي مقابلة مع قناة "mbc"، أوضح محمد العيسى قائلا: هذا المنتدى نظمته جماعة سانت إيجيديو، وهي جماعة دينية كاثوليكية شهيرة ومؤثرة عالميا، والبابا فرنسيس أعلن بشكل واضح وقاطع أن كنائسهم لن تبارك الزواج المثلي..معنى هذا القول بأن منظمي المؤتمر يدعمون المثليين بهذا الشعار، هذا ليس فقط غير وارد، بل هو مستحيل".

وتابع محمد العيسى: "هذا الشعار لا يمت بأي صلة للهوية المثلية، بل هو شعار سلام يحمل الطيف المتعدد للتنوع البشري وفوقه حمامة السلام، وهو شعار منظمة سانت إيجيديو، وقد تأسست هذه المجموعة في أواخر الستينات الميلادية أي قبل الطفرة المعاصرة للمثلية، أي قبل شعارهم الحديث، وقبل استبعاد المثلية من قائمة الاضطرابات العقلية في السبعينات".

وأكمل: "المبالغة في ربط أي تنوع في الألوان بأنه يرمز للمثلية سيجعل الإنسان في حرج من استخدام هذه الألوان،ـولا حتى القريب منها، وهي من ألوان الطيف قبل أن تخلق المثلية والمثليين أساسا"، مضيفا: "إذا وجد علم المثليين وهو واضح بألوانه المنتشرة وفي إطار معين وبعدد الألوان، نعم نقف ونتحفظ".

واستطرد: "هذا المؤتمر حضره قادة أديان وكبار علماء من العالم الإسلامي، ألوان الطيف 7، وشعار المؤتمر 7، ولكن ألوان المثلية 6".

هل الشعار الموجود خلف المتحدثين بالمنتدى الثامن لـ"الأديان والحوار والسلام" في روما هو شعار المثليين؟

الدكتور محمد العيسى يفنّد ويرد بالأدلة@MhmdAlissa@MWLOrg#في_الآفاق

يعرض على #Shahid

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المصدر: "MBC"