دار "كريستيز" للمزادات تتوقع بيع مجموعة المؤسس المشارك لـ"مايكروسوفت" بمليار دولار

أعلنت صحيفة "الغارديان" أن المجموعة الفنية الخاصة للمؤسس المشارك في "مايكروسوفت"، باول ألين، الذي توفي في أكتوبر 2018، ستباع بالمزاد الأسبوع المقبل وتحقق رقما قياسيا.

وتضم المجموعة أكثر من 150 عملا، بما في ذلك عمل جورج سورات "النموذج"، ولوحة "جبل سانت فيكتوار" للرسام الفرنسي بول سيزان. ومن المتوقع أن يتم بيع كل عمل منهما بأكثر من 100 مليون دولار. ومن المتوقع بيع غابة بيرش للرسام النمساوي غوستاف كليمت بمبلغ 90 مليون دولار.

من بين الأعمال أيضا توجد لوحات لبوتيتشيلي ورينوار وديفيد هوكني وروي ليشتنشتاين وفرانسيس بيكون ولوسيان فرويد وويليام تورنر.

واختار ألين جميع الأعمال بنفسه، على عكس العديد من المليارديرات الذين يلجؤون إلى خبراء معينين لاختيار مجموعاتهم الفنية.

المصدر: إنترفاكس