موسكو.. اعتقال متقاعد عمره 89 عاما بتهمة تقطيع جثة زوجته

أفاد مكتب المدعي العام بالعاصمة الروسية، بأن محكمة في موسكو احتجزت حتى 3 يناير متقاعدا يبلغ من العمر 89 عاما بتهمة تقطيع أوصال زوجته بعد قتلها.

في وقت سابق، تم في شمال غرب موسكو العثور على رفات امرأة مقطعة الأوصال، وحامت الشكوك حول زوجها البالغ من العمر 89 عاما بقيامه بارتكاب جريمة قتل.

ووفقا للتحقيق، تم العثور على أجزاء من جثة امرأة مجهولة الهوية بالقرب من مبنى سكني في شارع مارشال توخاتشيفسكي بموسكو.

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وجاء في البيان الصادر عن النيابة العامة في العاصمة: "بطلب من طرف الادعاء، اختارت المحكمة تدبيرا وقائيا وأقرت احتجاز الرجل البالغ من العمر 89 عاما لمدة تستمر حتى 3 يناير 2023".

وذكرت النيابة أن الرجل متهم بموجب الجزء 1 من المادة 105 من قانون العقوبات الجنائية الروسي.

ونوهت النيابة بأن المتهم، لم يعترف بارتكاب الجريمة، وسيتم عرضه للفحص النفسي.

المصدر: نوفوستي