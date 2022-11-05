المطربة الإماراتية أحلام تعد فيصل العتيبي بتحقيق أمنيته

قالت المطربة الإماراتية أحلام الشامسي، إنها ستحقق "أمنية" الفنان السعودي الشاب فيصل العتيبي، في الغناء معها، بعد أن أعرب عن أمنيته خلال مقابلة له في برنامج تلفزيوني.

وأعلنت المطربة الإماراتية عبر حسابها على موقع التواصل "تويتر"، عن رغبتها في مشاركة فيصل العتيبي حفلها، المزمع إقامته في العاصمة الرياض: "راح تشاركني حفلي في الرياض، وأنا إللي أتشرف يا حبيبي، صوت ولا أروع، وغنيت حزين وأسرتني، وراح نغنيها مع بعض، أوعدك".

راح تشاركني حفلي في الرياض وانا اللي اتشرف يا حبيبي صوت ولا ارووووع وغنيت حزين واسرتني وراح نغنيها مع بعض اوعدك #فيصل_العتيبي 🌹🙏🏻 https://t.co/E1vXCZy49e — A H L A M ~ ♥️ AAA ♥️ (@AhlamAlShamsi) November 4, 2022

وظهر فيصل العتيبي في برنامج "أم بي سي في أسبوع" عقب حملة تنمر تعرض لها، وأثارت جدلا بين مواطنيه في المملكة، ليتلقى لاحقا حملة دعم واسعة.

وخلال اللقاء، عبر عن رغبته في الغناء إلى جانب كل من "أحلام" والمطرب السعودي "رابح صقر".

أول حديث للفنان الشاب #فيصل_العتيبي بعد تعرضه للتنمر والعنصرية أثناء بث مباشر له على تيك توك



التفاصيل مع خلف الخلف @klf_tv#MBCinAweek#MBC1pic.twitter.com/L4bycAwNoy — في أسبوع MBC (@MBCinaWeek) November 4, 2022

وتعرض فيصل العتيبي، البالغ من العمر 16 عاما، لحملة إساءة على وسائل التواصل الاجتماعي بعد التنمر على لونه والتشكيك بأصله.

وانطلقت على إثر ذلك حملة تضامن واسعة مع العتيبي من قبل مواطنيه ومشاهير آخرين، ردا على الإساءات التي تعرض لها.

هدية #غازي_الذيابي

لـ #فيصل_العتيبي: قال رسول الله ﷺ: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى[1]. سبق وقلت لا تحزن لعل في الامر خيره

يستاهل فيصل كل خير ♥️ ♥️ هذا نموذج مشرف لشباب السعودي 🇸🇦🇸🇦 pic.twitter.com/3gKXYAY5Mh — أ/ ساره. 🇸🇦 (@A_SMW_KSA777) November 3, 2022

خلقنا من تراب وسنعود له ولن يبقى في الدنيا الا ذكرك الطيب لاتجعل شخص يدعي عليك طوال حياته لانك اذيته بلسانك وجرحته انتم تحسبون ان كسر الخواطر هين؟

يارب لاتجعلني أضرّ احد من خلقك قصداً مني أو جهلاً، اللهُم ابعد عني تغير القلوب من غير حُجة#فيصل_العتيبيpic.twitter.com/DHmzRs4muN — شيماء سبت // Shaima Sabt (@shaimasabt) November 3, 2022

وكفو وكفو وكفو تنطح كفو قول وفعل بيض الله وجهك ياغازي الله يعوضك الاجرالعظيم

جبر الخواطر وما ادراك ما جبر الخواطر @gazzi_24#فيصل_العتيبي#غازي_الذيابي#الخميس_الونيسpic.twitter.com/fqBv67SElW — ماجد ‏ (@Majad2233555) November 3, 2022

المصدر: RT