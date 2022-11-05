المطربة الإماراتية أحلام تعد فيصل العتيبي بتحقيق أمنيته
قالت المطربة الإماراتية أحلام الشامسي، إنها ستحقق "أمنية" الفنان السعودي الشاب فيصل العتيبي، في الغناء معها، بعد أن أعرب عن أمنيته خلال مقابلة له في برنامج تلفزيوني.
وأعلنت المطربة الإماراتية عبر حسابها على موقع التواصل "تويتر"، عن رغبتها في مشاركة فيصل العتيبي حفلها، المزمع إقامته في العاصمة الرياض: "راح تشاركني حفلي في الرياض، وأنا إللي أتشرف يا حبيبي، صوت ولا أروع، وغنيت حزين وأسرتني، وراح نغنيها مع بعض، أوعدك".
راح تشاركني حفلي في الرياض وانا اللي اتشرف يا حبيبي صوت ولا ارووووع وغنيت حزين واسرتني وراح نغنيها مع بعض اوعدك #فيصل_العتيبي 🌹🙏🏻 https://t.co/E1vXCZy49e— A H L A M ~ ♥️ AAA ♥️ (@AhlamAlShamsi) November 4, 2022
وظهر فيصل العتيبي في برنامج "أم بي سي في أسبوع" عقب حملة تنمر تعرض لها، وأثارت جدلا بين مواطنيه في المملكة، ليتلقى لاحقا حملة دعم واسعة.
وخلال اللقاء، عبر عن رغبته في الغناء إلى جانب كل من "أحلام" والمطرب السعودي "رابح صقر".
الفنان الشاب فيصل العتيبي:— في أسبوع MBC (@MBCinaWeek) November 4, 2022
أتمنى أغني مع الفنانة أحلام والفنان رابح صقر @AhlamAlShamsi@RabehSaqer@klf_tv#MBCinAweek#MBC1pic.twitter.com/bqcjTn3mdY
أول حديث للفنان الشاب #فيصل_العتيبي بعد تعرضه للتنمر والعنصرية أثناء بث مباشر له على تيك توك— في أسبوع MBC (@MBCinaWeek) November 4, 2022
التفاصيل مع خلف الخلف @klf_tv#MBCinAweek#MBC1pic.twitter.com/L4bycAwNoy
وتعرض فيصل العتيبي، البالغ من العمر 16 عاما، لحملة إساءة على وسائل التواصل الاجتماعي بعد التنمر على لونه والتشكيك بأصله.
وانطلقت على إثر ذلك حملة تضامن واسعة مع العتيبي من قبل مواطنيه ومشاهير آخرين، ردا على الإساءات التي تعرض لها.
هدية #غازي_الذيابي— أ/ ساره. 🇸🇦 (@A_SMW_KSA777) November 3, 2022
لـ #فيصل_العتيبي: قال رسول الله ﷺ: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى[1]. سبق وقلت لا تحزن لعل في الامر خيره
يستاهل فيصل كل خير ♥️ ♥️ هذا نموذج مشرف لشباب السعودي 🇸🇦🇸🇦 pic.twitter.com/3gKXYAY5Mh
خلقنا من تراب وسنعود له ولن يبقى في الدنيا الا ذكرك الطيب لاتجعل شخص يدعي عليك طوال حياته لانك اذيته بلسانك وجرحته انتم تحسبون ان كسر الخواطر هين؟— شيماء سبت // Shaima Sabt (@shaimasabt) November 3, 2022
يارب لاتجعلني أضرّ احد من خلقك قصداً مني أو جهلاً، اللهُم ابعد عني تغير القلوب من غير حُجة#فيصل_العتيبيpic.twitter.com/DHmzRs4muN
وكفو وكفو وكفو تنطح كفو قول وفعل بيض الله وجهك ياغازي الله يعوضك الاجرالعظيم— ماجد (@Majad2233555) November 3, 2022
جبر الخواطر وما ادراك ما جبر الخواطر @gazzi_24#فيصل_العتيبي#غازي_الذيابي#الخميس_الونيسpic.twitter.com/fqBv67SElW
المصدر: RT