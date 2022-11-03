لم تعد تدر له دخلا.. إنقاذ اثنين من 4 دلافين ألقاها مالكها في البحر

أعلنت رئيسة الخدمة الفدرالية للإشراف على الموارد الطبيعية سفيتلانا راديونوفا عن العثور على اثنين من الدلافين الأربعة التي ألقاها مالكها في بحر شبه جزيرة القرم.

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وتابعت راديونوفا: "وصلوا إلى الشاطئ، حيث سيقوم المتخصصون بتحميلهم على مركبات خاصة وإرسالهم إلى كوكتيبيل. نحن نبحث عن دلافين آخرين. من الجيد أنهم مزودون بتشفير، ما سيجعل من السهل البحث بين نظرائهم البحريين".

ووفقا لراديونوفا، تم إطلاق سراح الحيوانات من قبل قيادة مركز الدلافين بسيفاستوبول، التي تخسر قضاياها باستمرار أمام كوكتيبيل، وقد يكون السبب خلاف بينهما.

وكان المالك قد تخلص من الدلافين لتوقفها عن إدرار الدخل، وقد تدخلت الشرطة والنيابة العامة وحاكم سيفاستوبول ميخائيل رازفوجايف بالفعل في هذا الوضع.

المصدر: RT