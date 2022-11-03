المتورط في قبضة السلطات.. تفاعل مع انتحار فتاة بعد تعرضها للابتزاز في اليمن

أقدمت فتاة يمنية على الانتحار بعد أن تعرضت للابتزاز من قبل أحد الشبان، وقد أثارت قضيتها تفاعلا كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وحسب المعلومات المتداولة، فإن الشابة هي ناشطة تدعى سارة علوان، وقد أقدمت على الانتحار عبر إطلاق النار على نفسها بعد تعرضها للابتزاز من قبل شاب. وقد تمكنت الأجهزة الأمنية في محافظة تعز من توقيف المبتز.

تعاطف شعبي كبير مع ناشطة يمنية "سارة علوان " أطلقت النار على نفسها بعد تعرضها للابتزاز من قبل شاب .. شاهد أمن تعز يطيح بمبتز الفتاة pic.twitter.com/OtZYoTf9LV — المشهد اليمني (@mashhadyemeni) November 2, 2022

وعلق المغردون عبر "تويتر" على الحادثة، وقال أحدهم: "الرصاصات التي أطلقتها ⁧سارة علوان لم تطلقها على جسدها بل أطلقتها على دولة ميته ومجتمع عاجز وقانون غائب، هناك ألف سارة تستغيث كل يوم. سارة ليست أول ضحية ولن تكون الأخيرة".

الرصاصات التي أطلقتها ⁧سارة علوان لم تطلقها على جسدها بل أطلقتها على دولة ميته ومجتمع عاجز وقانون غائب،

هناك الف سارة تستغيث كل يوم ، سارة ليست اول ضحية ولن تكون الأخيرة ، ولا حل الا بإعادة صياغة للقوانين ووضع قوانين خاصة بمكافحة الجرائم الإلكترونية بكافة أشكالها — كركر جمل🐪 (@Karkar_jam) November 3, 2022

واعتبر آخر أن "ساره علوان ضحية مجتمع كامل ضحية أعراف وتقاليد ليست حالة فردية وليست الأولى ولن تكون الأخيرة".

ساره علوان ضحية مجتمع كامل ضحية أعراف وتقاليد ليست حالة فردية وليست الأولى ولن تكون الأخيرة

ساره علوان ضحية ابتزاز وأمن فاسد ولكن بدرجة الأولى ضحية مجتمع قذر #ساره_علوان_ضحية_المبتزين_والأمن — Scorpio🇾🇪 (@sco83rpio) November 3, 2022

وكشف مغرد آخر أن "ملف قضية سارة علوان رفع للأمن في تعز قبل 8 أشهر ولا حياة لمن تنادي".

حالة سارة علوان حالة ظهرت وما خفي أعظم



المشكلة أن ملف قضيتها رفع للأمن في تعز قبل ٨ أشهر ولا حياة لمن تنادي



لن تمر الحادثة مرور الكرام

وآخر القول ما قاله البردوني:



"بلا اعتقاد..

وهم مثلي بلا هدف..

يا عمّ..

ما أرخص الإنسان في بلدي . #سارة_علوان — شـــرف (@Sh_7_7_7) November 3, 2022

المصدر: RT