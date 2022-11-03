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المتورط في قبضة السلطات.. تفاعل مع انتحار فتاة بعد تعرضها للابتزاز في اليمن

مجتمع

المتورط في قبضة السلطات.. تفاعل مع انتحار فتاة بعد تعرضها للابتزاز في اليمن
AFP
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أقدمت فتاة يمنية على الانتحار بعد أن تعرضت للابتزاز من قبل أحد الشبان، وقد أثارت قضيتها تفاعلا كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وحسب المعلومات المتداولة، فإن الشابة هي ناشطة تدعى سارة علوان، وقد أقدمت على الانتحار عبر إطلاق النار على نفسها بعد تعرضها للابتزاز من قبل شاب. وقد تمكنت الأجهزة الأمنية في محافظة تعز من توقيف المبتز.

وعلق المغردون عبر "تويتر" على الحادثة، وقال أحدهم: "الرصاصات التي أطلقتها ⁧سارة علوان لم تطلقها على جسدها بل أطلقتها على دولة ميته ومجتمع عاجز وقانون غائب، هناك ألف سارة تستغيث كل يوم. سارة ليست أول ضحية ولن تكون الأخيرة".

واعتبر آخر أن "ساره علوان ضحية مجتمع كامل ضحية أعراف وتقاليد ليست حالة فردية وليست الأولى ولن تكون الأخيرة".

وكشف مغرد آخر أن "ملف قضية سارة علوان رفع للأمن في تعز قبل 8 أشهر ولا حياة لمن تنادي".

المصدر: RT

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